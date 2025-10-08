El partido amistoso previsto entre la Selección Argentina y Puerto Rico, originalmente programado para el lunes 13 de octubre en Chicago, fue reprogramado. En lugar de disputarse ese día y en esa ciudad, el encuentro se realizará el martes 14 en Miami, con sede aún por confirmarse.

El cambio responde, según medios especializados, a motivos extradeportivos relacionados con problemas de seguridad y alteraciones sociales en Chicago. Estas circunstancias habrían llevado a las autoridades organizadoras a concluir que la ciudad no ofrecía condiciones óptimas para llevar a cabo el partido.

Con esta modificación, ambos amistosos de Argentina en esta ventana FIFA (el primero contra Venezuela y el segundo contra Puerto Rico) se jugarán en Miami, evitando nuevos traslados para el plantel. Esto favorece la logística del equipo y reduce el desgaste del calendario de viajes.

En cuanto al formato del equipo para estos partidos, se espera que Lionel Scaloni aproveche para dar minutos a jugadores menos habituales y propuestas alternativas de cara a la próxima competición mundial. Nombres como José Manuel López, Aníbal Moreno o Lautaro Rivero podrían tener su oportunidad.

Aunque aún restan detalles por definir, como el horario exacto del partido del martes 14 y la confirmación del estadio, el traslado de sede ya ha generado expectativa. Además, se especula que esta decisión podría favorecer la presencia de Lionel Messi, dado que el partido se realizará en la ciudad donde juega actualmente su club.