Ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 04 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports y Telefe pasan el partido en Argentina; además, en tierras Venezolanas lo transmitirá Venevisión. Y en Perú, lo podrás mirar por Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.