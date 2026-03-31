Ver Argentina vs Zambia EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido en el Estadio La Bombonera por amistoso rumbo al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 6:15 PM (hora de Perú), que son las 8:15 PM de Argentina, las 5:15 PM de México y las 7:15 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Telefe, DirecTV y TyC Sports transmiten el partido en Argentina. En Perú y Sudamérica, la transmisión del repechaje va a través de DirecTV (DSports) y DGO. En Estados Unidos míralo por Fanatiz y beIN Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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