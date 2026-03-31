Por Redacción EC

Ver vs Zambia EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido en el Estadio La Bombonera por amistoso rumbo al . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 6:15 PM (hora de Perú), que son las 8:15 PM de Argentina, las 5:15 PM de México y las 7:15 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Telefe, DirecTV y TyC Sports transmiten el partido en Argentina. En Perú y Sudamérica, la transmisión del repechaje va a través de DirecTV (DSports) y DGO. En Estados Unidos míralo por Fanatiz y beIN Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.