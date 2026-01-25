Juan Foyth, defensor argentino del Villarreal, sufrió una ruptura en su tendón de Aquiles durante el partido del último sábado ante el Real Madrid. Con ello, su presencia en la Selección de Argentina para disputar el Mundial 2026 correría riesgo.

Al minuto 24 del partido en LaLiga, el jugador argentino tuvo que ser cambiado tras caer en el campo por un fuerte dolor. Tras realizarse algunos estudios médicos, se diagnosticó rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Villarreal informó que Foyth deberá someterse a una operación de urgencia y su tiempo de recuperación es incierto. Esta situación genera preocupación en Lionel Scaloni, quien contaba con el platense para su lista de convocados a la Copa del Mundo.

De acuerdo a especialistas, si la rotura del tendón de Aquiles es completa, el tiempo de recuperación podría extenderse hasta un año, lo que dejaría a Foyth fuera de toda competencia este 2026. Sin embargo, si la lesión es parcial, tendría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 mundialistas.

“Juan es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, expresó el entrenador García Toral.