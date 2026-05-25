Belgrano vive días inolvidables tras conquistar el Torneo Apertura en Argentina. El Pirata hizo historia al vencer 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y quedarse con el título, desatando una celebración que comenzó en Córdoba y que horas después tuvo un capítulo especial en Jesús María, con música, fiesta y miles de hinchas acompañando a los campeones.

El plantel celeste se trasladó hasta el Festival Nacional del Cuarteto y sorprendió al público al aparecer en el escenario junto a Carlos ‘La Mona’ Jiménez, uno de los máximos íconos de la música popular cordobesa. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, dijo el cantante en medio de la euforia, mientras recibía una camiseta y hasta la medalla de campeón.

La fiesta siguió al ritmo de ‘Enamorado’, una canción de La Mona que la hinchada de Belgrano convirtió en himno en la tribuna. Jugadores, músicos y fanáticos cantaron juntos el clásico ‘Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano’, en una postal de pura emoción que tuvo como uno de los protagonistas a Lucas Zelarayán.

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🤩 Luego de la consagración de #Belgrano ante #RiverPlate, el plantel del Pirata cordobés fue al baile de La Mona Jiménez para festejar. pic.twitter.com/kEFFXwkLKA — Algarabia Deportiva (@AlgarabiaD) May 25, 2026

La jornada en Jesús María reunió además a varias figuras del cuarteto como El Loco Amato, Ulises Bueno, Damián Córdoba y Cachumba, en una maratón musical que, según medios locales, superó las 12 horas de espectáculo. Miles de personas disfrutaron de una fiesta que tuvo como gran sorpresa la llegada de los campeones del fútbol argentino en plena celebración popular.

Mientras tanto, en Córdoba capital, la locura también se apoderó de las calles. Hinchas de Belgrano colmaron Barrio Alberdi y luego trasladaron el festejo hasta el Patio Olmos, donde una marea celeste convirtió el centro de la ciudad en una verdadera fiesta con banderas, bombos, bengalas y el clásico grito de “dale campeón” acompañando una noche histórica para el Pirata.

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