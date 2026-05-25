Resumen

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Belgrano campeón: celebró el título con ‘La Mona’ Jiménez y desató la locura en Córdoba. (Foto: Belgrano)
Belgrano campeón: celebró el título con ‘La Mona’ Jiménez y desató la locura en Córdoba. (Foto: Belgrano)
Por Redacción EC

Belgrano vive días inolvidables tras conquistar el Torneo Apertura en Argentina. El Pirata hizo historia al vencer 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y quedarse con el título, desatando una celebración que comenzó en Córdoba y que horas después tuvo un capítulo especial en Jesús María, con música, fiesta y miles de hinchas acompañando a los campeones.

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