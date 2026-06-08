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Arruabarrena vuelve a Boca Juniors: acuerdo cerrado con Riquelme para ser el nuevo técnico. (Foto: AFP)
Arruabarrena vuelve a Boca Juniors: acuerdo cerrado con Riquelme para ser el nuevo técnico. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Rodolfo Arruabarrena está muy cerca de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de Boca Juniors. El ‘Vasco’ alcanzó un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y tendría todo encaminado para iniciar su segundo ciclo en el club.

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