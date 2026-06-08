Rodolfo Arruabarrena está muy cerca de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de Boca Juniors. El ‘Vasco’ alcanzó un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y tendría todo encaminado para iniciar su segundo ciclo en el club.

El entrenador argentino, que viene de dirigir en el fútbol de Medio Oriente, reemplazará a Claudio Úbeda con la misión de reorganizar el plantel y devolverle protagonismo al equipo. Aunque todavía restan detalles contractuales, en Argentina aseguran que el anuncio oficial sería cuestión de horas.

La idea de Boca es acelerar los tiempos para que Arruabarrena pueda comenzar a trabajar cuanto antes en el predio de Ezeiza. La dirigencia considera clave aprovechar las semanas previas al arranque de la pretemporada y avanzar también en la búsqueda de refuerzos.

Rodolfo Arruabarrena dirigió a Emiratos Árabes Unidos. Foto: Agencias.

Durante las conversaciones entre Riquelme y el técnico ya se habría hablado del armado del plantel para el segundo semestre. Boca planea realizar cambios importantes en varias posiciones y también analiza posibles salidas de jugadores experimentados.

El regreso del ‘Vasco’ genera expectativa entre los hinchas xeneizes, especialmente por el recuerdo de su anterior paso por el club, donde logró títulos locales. Ahora tendrá el desafío de conducir a Boca en una etapa marcada por la presión de volver a pelear en todos los frentes.

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