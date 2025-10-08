Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, según informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El técnico de Boca Juniors se encontraba delicado de salud y bajo el cuidado de su familia en su casa desde hace varios días.

“La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, se lee en el comunicado de la AFA en redes sociales.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

El fallecimiento de Russo ha conmocionado a Argentina. El también exentrenador de Alianza Lima había desmejorado en los últimos días producto de un cáncer que le habían diagnosticados en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

Desde entonces, Russo pasó por diversos tratamientos y dos operaciones mientras seguía vinculado al fútbol. Su pasión por este deporte lo hizo mantenerse fuerte a pesar de las internaciones que le impidieron dirigir con regularidad. Empezó a ausentarse para recuperarse físicamente y desde entonces no se detuvo.

El técnico de Boca Juniors hizo su última aparición pública el 23 de septiembre pasado, durante los entrenamientos del cuadro Xeneize en su predio. El club publicó una foto de Russo sonriente en redes sociales junto a Juan Ramón Riquelme.

Pese a su intención de continuar al frente del equipo, su salud se deterioró y lo hizo tomar una pausa. Su familia decidió que sea atendido por los médicos en su propia casa, con el fin de evitar el desgaste de los internamientos.

Mediante sus redes sociales, Boca Juniors, su último club, también se pronunció por el fallecimiento de Russo. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, escribieron.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

