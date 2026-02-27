Ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 3:45 p.m. (hora peruana), que son las 5:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:45 PM de México y las 9:45 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

