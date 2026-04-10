Ver Boca Juniors vs. Independiente de Avellaneda EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de abril de 2026, a las 5:30 p.m. (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:30 PM de México y las 11:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, no te pierdas el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio.

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