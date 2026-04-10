Resumen

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Boca Juniors vs. Independiente en vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga Profesional Argentina 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Boca Juniors vs. Independiente en vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga Profesional Argentina 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de abril de 2026, a las 5:30 p.m. (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:30 PM de México y las 11:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, no te pierdas el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio.

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