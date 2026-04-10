Boca Juniors recibe a Independiente de Avellaneda en La Bombonera, este sábado 11 de abril por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.

El conjunto ‘Xeneize’ asumirá este duelo como una gran oportunidad para acercarse al liderato. Actualmente se ubica en la tercera casilla con 20 puntos, a solo dos unidades del líder Vélez.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. Independiente por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs. Independiente y los horarios para ver el partido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Boca Juniors)

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Independiente por Liga Profesional Argentina 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 11:30 p.m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Colombia 5:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Ecuador 5:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Argentina 7:30 p.m. TNT Sports Premium Disney+ Premium Brasil 7:30 p.m. ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Uruguay 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Chile 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Bolivia 6:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Venezuela 6:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium México 4:30 p.m. Fanatiz Disney+ Premium Estados Unidos 6:30 p.m. TyC Sports Fanatiz USA, fuboTV España 11:30 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. Independiente por Liga Profesional Argentina 2026

Fecha : Sábado 11 de abril del 2026

: Sábado 11 de abril del 2026 Partido : Boca Juniors vs. Independiente

: Boca Juniors vs. Independiente Horario : 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.

: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports. Estadio: La Bombonera

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Independiente por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Independiente por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. Independiente por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Independiente por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Independiente por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Independiente por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.