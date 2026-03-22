Ver Boca Juniors vs Instituto EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.