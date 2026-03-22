Resumen

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Boca Juniors vs. Instituto vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2026 desde La Bombonera.(Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Boca Juniors vs. Instituto vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2026 desde La Bombonera.(Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Redacción EC

Ver vs Instituto EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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