Ver Boca Juniors vs Lanús EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, a las 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

