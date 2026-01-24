Ver Boca Juniors vs Riestra EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 25 de enero del 2026, a las 4:30 de la tarde (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina y Chile, las 3:30 PM de México y las 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten en Argentina, mientras que en Sudamérica lo pasa ESPN y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.