icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Boca Juniors vs. Sao Paulo. Foto: EFE
Boca Juniors vs. Sao Paulo. Foto: EFE
Por Adrián Puga

vs. EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido de vuelta de los cuartos de final de la , este miércoles 16 de septiembre. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciara a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 p.m. de Chile y las 9:30 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? DIRECTV Sports y DGO son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Recordemos que el partido de ida terminó 1-0 a favor del conjunto ‘Xeneize’. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.