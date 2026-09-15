Boca Juniors vs. Sao Paulo EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, este miércoles 16 de septiembre. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciara a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 p.m. de Chile y las 9:30 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? DIRECTV Sports y DGO son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Recordemos que el partido de ida terminó 1-0 a favor del conjunto ‘Xeneize’. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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