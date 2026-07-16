Ver Boca Juniors vs Sarmiento EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 17 de julio de 2026, a las 7:45 p.m. (hora peruana), que son las 9:45 PM de Argentina, Paraguay y Uruguay, las 6:45 PM de México y la 1:45 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite el partido en Argentina, mientras que, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Ver Boca Juniors vs Sarmiento EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 17 de julio de 2026, a las 7:45 p.m. (hora peruana), que son las 9:45 PM de Argentina, Paraguay y Uruguay, las 6:45 PM de México y la 1:45 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite el partido en Argentina, mientras que, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.