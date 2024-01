Boca Junior tendrá su segundo amistoso de pretemporada este sábado 20 de enero del 2024 en el estadio Mario Alberto Kempes ante Talleres de Córdoba. Los ‘Xeneizes’ se vienen preparando de forma estricta con su nuevo director técnico, Diego Martínez. En esta nota podrás enterarte qué canales pasan el amistoso y a qué hora comienza el duelo entre ambos clubes.

¿CUÁNDO JUEGA BOCA JUNIORS VS. TALLERES?

El duelo por partido amistoso de preparación entre Boca Juniors vs. Talleres se disputará este sábado 20 de enero del 2024 en el estadio Mario Kempes.

¿A QUÉ HORA JUEGA BOCA JUNIORS VS. TALLERES?

El partido entre Boca Juniors vs. Talleres está programado para jugarse a partir de las 18:45 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:45 horas

Ecuador: 19:45 horas

Colombia: 19:45 horas

Bolivia: 20:45 horas

Venezuela: 20:45 horas

Chile: 21:45 horas

Argentina: 21:45 horas

Paraguay: 21:45 horas

Uruguay: 21:45 horas

Brasil: 21:45 horas

¿DÓNDE VER BOCA JUNIORS VS. TALLERES?

El encuentro entre Boca vs. Talleres Córdoba por partido amistoso de pretemporada será transmitido por las señales de Star Plus toda Argentina, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es también la de Star Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.