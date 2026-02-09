Cetré llega a Boca: la operación millonaria y más detalles del nuevo contrato

El futuro de Edwuin Cetré ya está definido. El colombiano será nuevo refuerzo de Boca Juniors, luego de que de la directiva Xeneize llegara a un acuerdo con la dirigencia de Estudiantes de La Plata para hacerse con los servicios del jugador.
Todo se precipitó este domingo y solo restan formalidades para dar el comunicado oficial. Es más, el colombiano ni siquiera fue citado al partido de este lunes entre Estudiantes y Riestra, y en Argentina aseguran que pasará exámenes médicos este mares.
Cetré será el tercer refuerzo de Boca y firmará un contrato de cuatro años. De acuerdo a Clarín, el cuadro Xeneize ofertó una cifra superior a la que pretendía el ‘Pincha’ para asegurarse al colombiano. Así, Boca aprovecha un cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.
Es más, en la previa del partido con Vélez, Marcelo Delgado, director deportivo de Boca, habló de la llegada del futbolista de Estudiantes: “Tenemos esa posibilidad, yo fui delantero, el jugador me encanta, lo estamos evaluando”, expresó el ‘Chelo’.
Cetré se irá de Estudiantes sin despedirse en cancha de los hinchas. Con ello, Boca asegura un elemento más en su plantel para darle otro impulso al equipo y pelear por los títulos de esta temporada.
