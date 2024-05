Boca vs Atlético Tucumán en vivo: sigue el partido por la fecha 1 de la Liga de Fútbol Profesional 2024 de Argentina. Conoce cuándo es, a qué hora juegan, dónde y cómo se puede ver por televisión y streaming, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión del encuentro.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA VS TUCUMÁN

El partido de Boca vs Atlético Tucumán se juega el domingo 12 de mayo, desde las 20:15 horas de Argentina (18:15 de Perú) en el estadio Monumental José Fierro. Mira los horarios por país:

17:15 horas - Si estás en México

18:15 horas - Si estás en Perú, Ecuador y Colombia

19:15 horas - Si estás en Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile y Estados Unidos (Miami)

20:15 horas - Si estás en Argentina, Uruguay, Brasil

01:15 horas del lunes 13 - Si estás en España

DÓNDE VER BOCA-TUCUMÁN

La transmisión del Boca vs Atlético Tucumán se puede ver por ESPN en Sudamérica, excepto en Argentina, donde transmite TNT Sports por Cablevisión Flow, Telecentro y DirecTV. Star Channel pasa el encuentro en Argentina por streaming en Flow, DirecTV GO y por el app de Telecentro. En Perú y otros países de la región se puede mirar el duelo por internet vía Star Plus y DGO.

