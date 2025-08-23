Ver Boca vs. Banfield EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 24 de agosto de 2025, a las 4:15 p.m. (hora peruana), que son las 6:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:15 PM de México y las 11:15 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports, Disney+ y Max, pasan el partido en Argentina. ESPN, TyC Sports y Disney Plus lo transmiten en Sudamérica. Fanatiz lo televisa en México y Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

