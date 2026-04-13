Ver Boca Juniors vs Barcelona SC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de abril del 2026, a las 9:00 de la noche (hora argentina), que son las 7:00 PM de Perú y Colombia, las 6:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium transmiten el partido en Argentina; ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Sudamérica; ESPN 2 y Disney+ Premium en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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