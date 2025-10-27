Ver Boca vs. Barracas Central EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, lunes 27 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile y la 1:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney Plus pasa el partido en Argentina, ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Fanatiz en México, FuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

