Ver Boca vs. Belgrano EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile y las 3:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium pasa el partido en Argentina, ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Disney+ en México, FuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

