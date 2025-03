Ver Boca vs Central Córdoba EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, viernes 7 de marzo de 2025, desde las 21:15 horas de Argentina, que son las 7:15 PM de Perú, Ecuador y Colombia, las 8:15 PM de Bolivia y Venezuela, y las 6:15 PM de México. ¿Dónde ver? TNT Sports es el canal que transmite en Argentina mediante Flow, Telecentro y DIRECTV, mientras que ESPN pasa el juego en el resto de países de Sudamérica. ESPN se puede ver a través de Disney Plus (Disney+), DIRECTV GO, Movistar TV y otras plataformas online vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

