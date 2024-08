Boca vs. Cruzeiro EN VIVO medirán fuerzas hoy, jueves 22 de agosto del 2024 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Mineirao. En Brasil, la transmisión del juego será por Amazon Prime Video y Paramount+. Por otro lado, en Sudamérica y Argentina lo podrás mirar en ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus o DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 21:30 (hora Argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Formación de Boca hoy vs. Cruzeiro

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo; Marlon; Lucas Romero, Walace Silva, Álvaro Barreal y Matheus Pereira; Lautaro Díaz y Kaio Jorge.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.