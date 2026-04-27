Boca y Cruzeiro se enfrentan este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores en el estadio Mineirao. Los ‘Xeneizes’ llegan de una victoria clave ante Barcelona SC que lo mantiene como único líder de su grupo. Ante los brasileños, se espera que los dirigidos por Claudio Úbeda saquen un buen resultado y se mantengan en el primer lugar de la tabla de posiciones. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026?

El partido de Boca vs Cruzeiro por la jornada 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 9:30 PM de Argentina este martes 28 de abril del 2026.

Boca vs. Cruzeiro EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026 desde el estadio Mineirao.

¿Dónde ver Boca vs Cruzeiro EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Boca vs Cruzeiro EN VIVO será transmitido a través de Telefe y FOX Sports (televisión paga) por cable en Argentina y señal abierta por la jornada 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido de Boca va a través de ESPN 7 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de Fanatiz.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO, Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026?

Telefe EN VIVO es transmitido en Argentina vía señal abierta, cable y streaming. Para ver el partido de Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores, tendrás que sintonizar el canal 11 por TV abierta (TDA). Mediante cable, tendrás que contratar el servicio de Flow /Cablevisión, DirecTV o Telecentro. Vía streaming, podrás mirar el partido por la web de Telefe o su cuenta oficial de YouTube.

Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 28 de abril del 2026.

: Martes 28 de abril del 2026. Partido : Boca vs Cruzeiro

: Boca vs Cruzeiro Horario : 9:30 PM hora de Argentina.

: 9:30 PM hora de Argentina. Canal : FOX Sports, Telefe, ESPN y Disney+ Premium.

: FOX Sports, Telefe, ESPN y Disney+ Premium. Estadio: Mineirao.

¿En qué canal ver Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs Cruzeiro será transmitido a través de ESPN7 y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal pasan Boca vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs Cruzeiro será transmitido a través de FOX Sports, Telefe y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Alineaciones de Boca vs Cruzeiro

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Cruzeiro: Matheus Cunha; Moraes, Fabiricio, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; Kaio Jorge.