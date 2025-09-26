Ver Boca vs. Defensa y Justicia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en el resto de Sudamérica; Disney+ y Fanatiz en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

