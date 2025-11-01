Ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio UNO por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite en Sudamérica. Mientras que en Argentina lo pasa TNT Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.