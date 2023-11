Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la semifinal de la Copa Argentina 2023, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, este miércoles 22 de noviembre. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA JUNIORS VS. ESTUDIANTES

El partido de Boca Juniors vs. Estudiantes se llevará a cabo el miércoles 22 de noviembre a las 21:10 horas de Argentina (19:10 del Perú). A continuación, revisa los horarios según cada país:

18:10 horas - México

19:10 horas - Perú, Ecuador, Colombia

20:10 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

QUIÉN TRANSMITE BOCA JUNIORS VS. ESTUDIANTES

El partido por la semifinal de la Copa Argentina entre Boca Juniors vs. Estudiantes se puede ver a través de TyC Sports y DIRECTV Sports para todo el terreno argentino. Asimismo, si deseas verlo vía streaming por internet tendrás que crearte una cuenta en TyC Sports Play y DGO.

BOCA JUNIORS VS. ESTUDIANTES: APUESTAS

Boca Juniors consiguió un triunfo agónico 1-0 sobre Newell’s por la Copa de la Liga argentina, en un partido en el que el delantero uruguayo Edinson Cavani salió lesionado, a pocos días de una nueva doble fecha por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial-2026.

En un cotejo de desarrollo discreto, Boca mantuvo el juego poco lucido de los últimos meses, aunque se quedó con los tres puntos con un penal anotado por el uruguayo Miguel Merentiel a los 89 minutos.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Cavani pidió el cambio por una dolencia muscular y puso en riesgo su regreso a la Celeste que conduce Marcelo Bielsa, quien había reservado por primera vez al histórico delantero desde que asumió el cargo a principios de 2023.

Tras el partido, el entrenador interino de Boca, Mariano Herrón, comendó que “Cavani está con una molestia en el cuádriceps, veremos si necesita estudios (médicos) o no”

La victoria, de todos modos, no le alcanza a Boca para seguir en carrera en la Copa de la Liga, ya que no tiene chances de llegar a los cuartos de final, aunque sí conserva algunas posibilidades de llegar a la Copa Libertadores de 2024 por la tabla anual, aunque no depende de sí mismo, y debería jugarse a todo o nada en ganar la Copa Argentina, donde está en semifinales.