Ver Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por los 32avos de la Copa Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 7:15 p.m. (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:15 PM de México y las 1:15 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite el partido en Argentina, mientras que, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.