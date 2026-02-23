Por Redacción EC

Ver vs Gimnasia Chivilcoy EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por los 32avos de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 7:15 p.m. (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:15 PM de México y las 1:15 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite el partido en Argentina, mientras que, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.