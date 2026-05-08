Por Rogger Fernández

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 M de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney+ Premium, TNT Sports Premium y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmiten ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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