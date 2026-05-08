Ver Boca vs Huracán EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 M de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney+ Premium, TNT Sports Premium y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmiten ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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