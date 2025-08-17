Ver Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Malvinas Argentinas por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 17 de agosto de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y las 5:30 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney Plus, transmiten en Argentina. ESPN y Disney+ en Sudamérica. En México lo televisa Fanatiz y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y TyC Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

