Boca vs Instituto EN VIVO: dónde ver GRATIS HOY por Liga Profesional 2024

Boca vs Instituto EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por la fecha 8 de la Liga Profesional 2024. El compromiso se juega hoy domingo 28 de julio, desde las 20:30 horas de Argentina (6:30 p. m. de Perú), en el estadio Monumental de Alta Córdoba. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir en Argentina a través de TNT Sports. También se ve vía streaming por Flow, Estadio TNT Sports, Disney Plus (Star), DirecTV GO (App DGO), Fanatiz y AFA Play, entre otras plataformas. En Perú y el resto de países de Sudamérica el partido se puede ver por ESPN en operadores com DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros.

