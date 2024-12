Ver Boca vs. Newells EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa por la fecha 26 de la Segunda Fase de la Liga Profesional Argentina 2024. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de diciembre de 2024, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney Plus transmite en Argentina, Fanatiz y Disney+ en México. Mientras que en Sudamérica lo pasa ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

