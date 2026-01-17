Ver Boca vs. Olimpia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso internacional en el Estadio San Nicolás, al norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a las 7:15 de la noche (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina y Chile, las 6:15 PM de México y la 1:15 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el partido en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica lo podrás ver por Disney Plus Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

