Boca vs River EN VIVO: minuto a minuto del Superclásico argentino
Boca vence 1-0 a River con gol de Di Lollo. El cuadro Millonario juega con 10 hombre por expulsión de Martínez Quarta.
Los jugadores de Boca y River van camino a vestuarios para el entretiempo.
Final del primer tiempo.
Tarjeta amarilla para Acuña y Paredes. Tiro libre para River.
Falta de Andrada contra Villa. Tiro libre ofensivo para Boca.
Media vuelta de Ascacibar, pero su remate le llega a las manos de Beltrán.
Tarjeta amarilla para Herrera. Tiro libre ofensivo para River.
¡Pasó cerca! Paredes sacó un remate fortísimo desde fuera del área y la pelota pasó cerca del arco de River.
¡Casi en contra! Otamendi intentó rechazar, la pelota pegó en su compañero y casi entra a su propio arco.
Falta de Acuña contra Flores. Tiro libre ofensivo para Boca.
¡Y OTRA VEZ BOCA! Buen centro de Flores y el cabezazo de Ascacibar pasó cerca del arco de Beltrán.
¡SE SALVA RIVER! Gran contragolpe de Boca: pase cruzado de Villa para Merentiel, pero Rivero se lanza y manda la pelota al córner.
Boca lleva su ventaja en el campo al marcador. River siente el golpe de jugar con uno menos tras expulsión de Martínez Quarta.
Buen centro de Villa desde la esquina y el cabezazo de Di Lollo pone el 1-0 de Boca vs River, en el Superclásico argentino.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA, DE BOCA, DE BOCAAAAAAA!
¡Se la pierde Boca! Flores intentó llegar a un balón largo, sacó el centro, pero rebotó en un defensor rival y habrá tiro de esquina.
Falta de Otamendi contra Delgado. Tiro libre para Boca.
Tarjeta amarilla para Di Lollo por falta contra Correa.
Buen pase de Paredes a Flores, quien ganó un tiro de esquina.
Mal pase de Di Lollo para Flores. Saque de banda para River.
Cambio en River: Lautaro Rivero ingresa en lugar de Lucas Beltrán.
Buen tiro libre de Paredes, pero el arquero Beltrán rechaza la pelota con firmeza.
Tarjeta roja para Martínez Quarta por falta contra Merentiel, cuando se iba camino al gol.
El árbitro revisa posible expulsión de Martínez Quarta.
¡Polémica! Merentiel es derribado cuando quedaba de cara frente al gol. El árbitro no cobró nada, pero el VAR lo llamó.
Buen anticipo de Otamendi para cerrar el ataque de Boca. Los Xeneizes controlan mejor la pelota.
Primer intento de Boca. Merentiel alcanzó un centro desde la izquierda, pero la pelota llegó sin fuerza al arco de River.
¡Arrancó el Superclásico!
Los equipos ya están en la cancha. Se realiza el sorteo correspondiente.
¿A qué hora juega Boca vs. River HOY por el Torneo Clausura 2026?
El partido de Boca vs. River por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Argentina) este domingo 1 de noviembre de 2026, en el estadio La Bombonera. Revisa los horarios en otros países.
- México: 12:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Guyana y Paraguay: 2:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
En Brasil, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y Disney+ Premium. Por su parte, en México podrás verlo por ESPN 3 y Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fanatiz, FOX Deportes, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX y FOX One.
¿Dónde ver Boca vs. River EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026?
El Superclásico entre Boca vs. River será transmitido a través de TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y Max en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura. En Perú y el resto de Sudamérica, podrás seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium.
En una nueva edición del Superclásico, ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se enfrentarán en busca de tres puntos claves en el campeonato. El último duelo entre ambos se disputó en abril de este año y terminó con triunfo de Boca por 1-0, gracias a un penal convertido por Leandro Paredes
Boca Juniors recibe a River Plate este domingo 1 de noviembre de 2026 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate.
¡Empezó el segundo tiempo!