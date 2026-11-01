Por Rogger Fernández

Boca vs River EN VIVO: minuto a minuto del Superclásico argentino

ST

¡Empezó el segundo tiempo!

ENTRETIEMPO

Boca vence 1-0 a River con gol de Di Lollo. El cuadro Millonario juega con 10 hombre por expulsión de Martínez Quarta.

ENTRETIEMPO

Los jugadores de Boca y River van camino a vestuarios para el entretiempo.

45 PT

Final del primer tiempo.

Tarjeta Amarilla45 PT

Tarjeta amarilla para Acuña y Paredes. Tiro libre para River.

Falta45 PT

Falta de Andrada contra Villa. Tiro libre ofensivo para Boca.

Remate44 PT

Media vuelta de Ascacibar, pero su remate le llega a las manos de Beltrán.

Tarjeta Amarilla42 PT

Tarjeta amarilla para Herrera. Tiro libre ofensivo para River.

Casi Gol41 PT

¡Pasó cerca! Paredes sacó un remate fortísimo desde fuera del área y la pelota pasó cerca del arco de River.

Casi Gol40 PT

¡Casi en contra! Otamendi intentó rechazar, la pelota pegó en su compañero y casi entra a su propio arco.

35 PT

Falta de Acuña contra Flores. Tiro libre ofensivo para Boca.

Remate32 PT

¡Y OTRA VEZ BOCA! Buen centro de Flores y el cabezazo de Ascacibar pasó cerca del arco de Beltrán.

31 PT

¡SE SALVA RIVER! Gran contragolpe de Boca: pase cruzado de Villa para Merentiel, pero Rivero se lanza y manda la pelota al córner.

30 PT

Boca lleva su ventaja en el campo al marcador. River siente el golpe de jugar con uno menos tras expulsión de Martínez Quarta.

27 PT

Buen centro de Villa desde la esquina y el cabezazo de Di Lollo pone el 1-0 de Boca vs River, en el Superclásico argentino.

Gol26 PT

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA, DE BOCA, DE BOCAAAAAAA!

25 PT

¡Se la pierde Boca! Flores intentó llegar a un balón largo, sacó el centro, pero rebotó en un defensor rival y habrá tiro de esquina.

Falta22 PT

Falta de Otamendi contra Delgado. Tiro libre para Boca.

Tarjeta Amarilla18 PT

Tarjeta amarilla para Di Lollo por falta contra Correa.

17 PT

Buen pase de Paredes a Flores, quien ganó un tiro de esquina.

16 PT

Mal pase de Di Lollo para Flores. Saque de banda para River.

Cambio14 PT

Cambio en River: Lautaro Rivero ingresa en lugar de Lucas Beltrán.

Remate11 PT

Buen tiro libre de Paredes, pero el arquero Beltrán rechaza la pelota con firmeza.

Tarjeta Roja9 PT

Tarjeta roja para Martínez Quarta por falta contra Merentiel, cuando se iba camino al gol.

Revisión var8 PT

El árbitro revisa posible expulsión de Martínez Quarta.

7 PT

¡Polémica! Merentiel es derribado cuando quedaba de cara frente al gol. El árbitro no cobró nada, pero el VAR lo llamó.

5 PT

Buen anticipo de Otamendi para cerrar el ataque de Boca. Los Xeneizes controlan mejor la pelota.

2 PT

Primer intento de Boca. Merentiel alcanzó un centro desde la izquierda, pero la pelota llegó sin fuerza al arco de River.

PT

¡Arrancó el Superclásico!

Previa

Los equipos ya están en la cancha. Se realiza el sorteo correspondiente.

Previa

¿A qué hora juega Boca vs. River HOY por el Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca vs. River por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Argentina) este domingo 1 de noviembre de 2026, en el estadio La Bombonera. Revisa los horarios en otros países.

  • México: 12:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Guyana y Paraguay: 2:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 3:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.
  • España: 7:00 p.m.

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En Brasil, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y Disney+ Premium. Por su parte, en México podrás verlo por ESPN 3 y Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fanatiz, FOX Deportes, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX y FOX One.

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¿Dónde ver Boca vs. River EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026?

El Superclásico entre Boca vs. River será transmitido a través de TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y Max en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura. En Perú y el resto de Sudamérica, podrás seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium.

Previa

En una nueva edición del Superclásico, ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se enfrentarán en busca de tres puntos claves en el campeonato. El último duelo entre ambos se disputó en abril de este año y terminó con triunfo de Boca por 1-0, gracias a un penal convertido por Leandro Paredes

Previa

Boca Juniors recibe a River Plate este domingo 1 de noviembre de 2026 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Previa

Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate.

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