Ver Boca vs. River EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney+ Premium, TNT Sports Premium y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmiten ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium transmite el partido para Colombia y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

