Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney+ Premium, TNT Sports Premium y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmiten ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium transmite el partido para Colombia y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Boca vs River EN VIVO por Superclásico de la Liga Profesional Argentina 2025
Boca vs River EN VIVO HOY: ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina desde La Bombonera.

TAGS