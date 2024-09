Ver hoy, Boca vs River EN VIVO: el Xeneize y el Millonario chocan en la edición 267 del superclásico del fútbol argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2024. El partido se juega el sábado 21 de septiembre, desde las 16:00 horas de Argentina (2:00 de la tarde hora peruana), en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde verlo? Si estás en Argentina lo puedes seguir por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que ESPN transmite en el resto de países de Sudamérica, como Perú, Colombia, Chile, entre otros. Si quieres ver el partido vía streaming puedes hacerlo por internet en dispositivos a través de plataformas como Disney Plus, DirecTV GO (DGO), Flow, Fanatiz, TyC Play y Telecentro Play.

