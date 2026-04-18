Boca visita a River por la jornada 15 del Torneo Apertura de la LPF en el estadio Más Monumental, en una edición más del Superclásico argentino. Con 26 puntos, River es el escolta de Independiente Rivadavia en la Zona A, y al igual que la Lepra mendocina, ya está clasificado a los octavos de final, además de ostentar un invicto de siete partidos -con seis victorias y un empate- desde la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

Por otro lado, si bien lleva más de dos meses sin tropiezos, con un invicto de 12 partidos -seis triunfos y seis empates- desde inicios de febrero, la suerte de Claudio Úbeda, el DT de Boca, parecía sellada hace cinco semanas, cuando el entrenador se fue silbado y reprobado de La Bombonera tras un 1-1 contra San Lorenzo.

Pero el conductor mostró fuerzas para seguir en medio de la crisis y de a poco el equipo empezó a sumar triunfos y el creció fue de menos a más, hasta desatar la ilusión con el éxito por 3-0 del martes pasado ante Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, que convirtió La Bombonera en una sala de fiestas.

Boca vs River EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el superclásico por la jornada 15 del Torneo Apertura de la LPF desde el estadio Más Monumental.

¿A qué hora juegan Boca vs River HOY por Torneo Apertura LPF 2026?

El Superclásico entre Boca vs River iniciará a las 17:00 (hora argentina). En otros países:

16:00 en Bolivia, Chile y Venezuela

15:00 en Perú, Colombia y Ecuador

14:00 en México

22:00 en España

¿En qué canal ver Boca vs River en Argentina por Torneo Apertura LPF 2026?

En territorio argentino, el superclásico entre Boca vs River será transmitido por:

ESPN Premium

TNT Sports

Disney+ Premium (streaming)

¿Dónde ver Boca vs River por Torneo Apertura LPF 2026?

En el resto de Sudamérica, el Superclásico entre Boca vs River podrá verse a través de:

Sudamérica (excepto Argentina): ESPN y Disney+

ESPN y Chile: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Perú: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Colombia: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Ecuador: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Bolivia: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Venezuela: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Uruguay: ESPN / Disney+

ESPN / Disney+ Paraguay: ESPN / Disney+

¿Cómo ver el Superclásico, Boca vs River EN VIVO online?

Para ver River vs Boca por internet, las opciones oficiales son:

Disney+

Apps de ESPN (con suscripción activa)

Formaciones Boca vs River

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.