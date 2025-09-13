Ver Boca vs. Rosario Central EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, a las 3:30 de la tarde (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina, las 2:30 PM de México y las 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en el resto de Sudamérica; Disney+ y Fanatiz en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

