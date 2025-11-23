Ver Boca vs Talleres EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten en Argentina, mientras que en Sudamérica lo pasa ESPN y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

