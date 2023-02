Ambos necesitan la victoria para no alejarse de los primeros lugares de la Liga Argentina 2023. Este sábado 11 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca vs. Talleres en vivo online por la fecha 3 vía ESPN, STAR Plus, TNT Sports y AFA Play. Cabe mencionar que a través de El Comercio también tendrás el minuto a minuto en directo con todas las incidencias. Se espera que el peruano Luis Advíncula vuelva a ser titular en el cuadro ‘Xeneize’.

