Ver Boca vs. Tigre EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, a las 6:15 de la noche (hora peruana), que son las 8:15 PM de Argentina y Chile y las 5:15 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium pasa el partido en Argentina, ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Disney+ en México, FuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

