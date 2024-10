Boca vs Tigre EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver

Boca vs Tigre EN VIVO: mira la transmisión del partido por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El duelo se disputa hoy sábado 19 de octubre de 2024, desde las 19:15 horas de la Argentina (5:15 de la tarde hora peruana), en el estadio José Dellagiovanna. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite en Argentina por Telecentro, Flow y DirecTV, mientras que ESPN pasa el encuentro en el resto de Sudamérica, a través de operadores de cable y plataformas de streaming como Disney Plus, DirecTV GO y Fanatiz. Sigue el compromiso gratis aquí.

