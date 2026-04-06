Ver Boca Juniors vs U. Católica EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Claro Arena por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 7 de abril del 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Telefe y FOX Sports transmiten el partido en Argentina; ESPN 2 y Disney Plus Premium lo pasan en Sudamérica; ESPN 4 y Disney+ Premium en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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