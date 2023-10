Boca Juniors vs. Unión Santa Fe se verán las caras por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El conjunto ‘Xeneize’ no la pasa nada bien en esta competencia en donde no logra ganar desde hace tres encuentros. A continuación, en El Comercio te brindamos todos los detalles de este partidazo: cuándo juegan, a qué hora y cómo seguirlo en vivo online.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA JUNIORS VS. UNIÓN

El partido de Boca Juniors vs. Unión Santa Fe se llevará a cabo el viernes 20 de octubre a las 21:30 horas de Argentina (19:30 del Perú). A continuación, revisa los horarios según cada país:

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

QUIÉN TRANSMITE BOCA JUNIORS VS. UNIÓN

El partido por la jornada 9 de la Copa de la Liga entre Boca Juniors vs. Unión Santa Fe se puede ver a través de Televisión Pública, ESPN Premium y Star Plus para todo el territorio argentino; mientras que para el resto del continente tendrás una opción adicional: TyC Sports Internacional. Además, en El Comercio encontrarás la cobertura del cotejo en tiempo real.

En un partido electrizante, Belgrano derrotó como local por 4-3 a Boca Juniors, que mostró serias falencias defensivas, en el encuentro disputado la noche del martes, con el que se completó la octava fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino.

El “Pirata” cordobés desnudó las fallas de Boca en el fondo y le anotó los cuatro goles en la primera parte, con los tantos que señalaron Lucas Passerini (3 y 38), Juan Barinaga (33) y Esteban Rolón (45+2).

Boca llegó a estar 2-1 al frente, pero no supo conservar esa ventaja y los tantos que anotaron Darío Benedetto (19) y el uruguayo Miguel Merentiel (29 y 57) no fueron suficientes para remontar y extender una flojísima campaña en la Copa de la Liga.

Además, el Xeneize sumó una preocupación extra porque el habilidoso Exequiel Zeballos salió con una preocupante lesión en la rodilla derecha, y es una posible baja de cara a la final del 4 de noviembre próximo ante Fluminense por la Copa Libertadores, en el Maracaná.

Con el triunfo, Belgrano extendió su gran campaña y se subió a la cima de la Zona B, con 14 puntos, por delante de Central Córdoba (13), mientras que Boca continúa una pobrísima campaña, undécimo entre 14 equipos, con apenas 2 triunfos y 5 derrotas en 8 partidos, situación que lo deja muy lejos de la clasificación a los cuartos de fina