Carlos Tévez se refirió a la sanción que el PSG le impuso a Lionel Messi tras su viaje a Arabia Saudita. El ‘apache’, criticó duramente la forma en la que el club francés actuó ante Messi, salió en defensa de su compatriota y excompañero de la selección argentina.

“Creo que Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo. Si me decías a mi siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. ¡Ustedes me tienen que pedir disculpas a mí! Pero Messi pone el club sobre todo. Y creo que en ese caso hay que sacarse el sombrero”, declaró ‘Carlitos’ para TyC Sports.

“Después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque es así. Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra el PSG cuando estaba en el (Manchester) United y eran mitad de tabla”, agregó.

“Era como era el City cuando yo firmé, era mitad de tabla, no era el City que es de ahora. Yo cuando fui al City teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor. Ahora, si hablamos del Real Madrid es totalmente diferente; si hablamos del Barcelona es totalmente diferente... Son grandes por su historia, por sus copas. Ahora, el PSG...”, finalizó.