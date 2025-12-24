Pese a los recientes conflictos judiciales de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) que envuelven a Claudio ‘Chiqui’ Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, la familia del presidente tuvo la reciente celebración del matrimonio de Iván Tapia, su hijo, y la deportista Micaela Esperon.

Iván Tapia, futbolista de Barracas Central e hijo de ‘Chiqui’ Tapia contrajo matrimonio en una exclusiva celebración en Puerto Madero. Esto mientras su padre está siendo seguido por propiedades de lujo y movimientos financieros sospechosos de parte del tesorero Pablo Toviggino.

Si bien el matrimonio se realizó en Puerto Madero, se conoce que la fiesta lujosa se dará recién este sábado en la localidad elegida por muchos famosos: Exaltación de la Cruz. En ese lugar, además, le darán hospedaje a todos los invitados.