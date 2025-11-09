Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.

“Después de casi 5 años de estar juntos con Miguel siempre hablábamos permanentemente del futuro de cada uno de nosotros. Nosotros entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir juntos como cuerpo técnico con su legado. Lamentablemente se nos fue Miguel y hubiésemos querido seguir mucho tiempo más con él. Terminó su vida estando en Boca, lo que él quería”, comentó.

“Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal mucho porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando desde arriba. Queríamos compartirlo con él y con su familia. Se lo dedicamos todos a él”, agregó visiblemente emocionado.

