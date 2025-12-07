Boca Juniors vs. Racing en vivo: ver transmisión del partido por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Boca Juniors vs. Racing en vivo: ver transmisión del partido por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Racing EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la semifinal de final Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile y las 2:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium pasa el partido en Argentina, ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Disney+ en México, FuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC