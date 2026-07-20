Parte de los jugadores de la selección argentina de fútbol y miembros del cuerpo técnico regresaron este lunes a Argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada este domingo en Estados Unidos.

Sin su capitán, Lionel Messi, y otros futbolistas que decidieron permanecer en Estados Unidos o viajar hacia los países en los que residen, varios miembros de la ‘Scaloneta’ viajaron de regreso a su país en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

El avión de Aerolíneas Argentinas -con una imagen del número 10 de Messi y las tres estrellas mundialistas de Argentina estampadas en una turbina- se desplazó por la pista hasta un lugar especial de la estación aérea.

Entre los que sí arribaron a la capital argentina se encuentran el seleccionador Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, de acuerdo con la transmisión oficial de Aerolíneas Argentinas.