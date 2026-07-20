Parte del plantel de la selección argentina y del cuerpo técnico regresó a Buenos Aires, donde era esperada por miles de aficionados en Ezeiza.
Parte del plantel de la selección argentina y del cuerpo técnico regresó a Buenos Aires, donde era esperada por miles de aficionados en Ezeiza.
Por Redacción EC

Parte de los jugadores de la selección argentina de fútbol y miembros del cuerpo técnico regresaron este lunes a Argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada este domingo en Estados Unidos.

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